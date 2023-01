‘Sorry, je bent écht te aardig voor deze baan’

Straatinti­mi­da­tie in Breda dagelijkse praktijk: roep om aanpak ‘hotspots’

BREDA - Uitgescholden, nagefloten, achtervolgd en betast. In een half jaar tijd is er in Breda 64 keer melding gemaakt van straatintimidatie. Met name ‘hotspots’ als Valkenberg, NS-station en Grote Markt moeten veiliger worden.

