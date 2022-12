Stek, Pier 15 en Belcrum Beach zien het niet meer zitten: ‘Te strenge en onduidelijke regels’

met video Auto knalt op vrachtwa­gen op de A16, bestuurder reed onder invloed en zonder rijbewijs

PRINSENBEEK - Op de A16 bij Prinsenbeek is in de nacht van vrijdag op zaterdag een ernstig ongeluk gebeurd. Een auto is in de richting van Rotterdam hard achterop een vrachtwagen gebotst. Twee inzittenden van de auto raakten gewond. De bestuurder bleek onder invloed te rijden en had geen geldig rijbewijs.

10 december