Stichting Kick zet jongeren kickboksend weer op de rails: ‘Ik leer hier hoe je reageert op een conflict’

Werken met de deur dicht? Liever niet in het oude Siemensge­bouw: ‘We willen een clubhuis­sfeer’

BREDA - Het Siemensgebouw in Breda-Noord was een steriel, saai kantoor. Het is omgetoverd in een eigentijds complex voor 20 tot 24 kleine ondernemers. ,,Het is nu een kantoor met een wowfactor”, aldus Maurice Vermeulen van eigenaar B2RE (Business 2 Real Estate).

4 juli