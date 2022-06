Stikstofprobleem gaat ook Breda hard raken

Er komt qua stikstofmaatregelen nogal wat op Breda af, zo maakte de nieuwe wethouder Peter Bakker (Klimaatadaptatie) vorige week duidelijk in de gemeenteraad. ,,De wal keert echt het schip. Er zijn eerder onderzoeken geweest naar de situatie in Breda, maar na de brief van minister Van der Wal moeten we veel nauwkeuriger in beeld gaan brengen wat dit gaat betekenen voor bewoners en mensen die hun boterham verdienen in de agrarische sector.”