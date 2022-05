Struikelend over een Stolperstein in Breda komt Gerhard van de Rhoer terug in herinnering

Het is juni 1942 wanneer Gerhard van de Rhoer gaat werken in zijn voortuin aan Julianalaan 73. Het is warm. Hij trekt zijn jas uit en gaat in hemdsmouwen verder. Zo draagt hij even geen Jodenster. Die is op zijn jas genaaid. Een buurvrouw ziet hem. Zonder ster. Ze waarschuwt de autoriteiten.