Struinpad Markdal blijft dicht: ‘Goed voor oeverzwaluw en ijsvogel, meer broedgevallen’

Zeker vijftig asielzoe­kers in crisisop­vang Breda terug naar Ter Apel vervoerd: ‘Hoe kon dit gebeuren?’

BREDA - Zeker vijftig asielzoekers in de crisisnoodopvang in Breda zijn afgelopen maandag terug vervoerd naar de overvolle opvang in het aanmeldcentrum in Ter Apel waar ze op stoelen in de wachtruimte de nacht moesten doorbrengen. Hoe kon dit gebeuren, vraagt de lokale fractie van GroenLinks zich af. De gemeente dacht dat de mensen naar de reguliere opvang zouden gaan.

8:00