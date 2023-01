Student Danish komt op voor internationale collega’s in de stad: ‘Bouw desnoods een tent, maar stuur studenten niet weg’

MET VIDEO Automobi­list met vuurwapens in auto slaat op de vlucht en crasht tegen vrachtwa­gen op A27 bij Breda

BREDA - Een automobilist die op de vlucht sloeg voor de politie, na een melding over een vuurwapen in de auto, is vrijdagavond gecrasht tegen een vrachtwagen op de A27 bij Breda. In de auto bleek later inderdaad een aantal vuurwapens te liggen, zo meldt de politie.

