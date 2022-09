Swim to Fight Cancer deze maand in De Kuil in Prinsenbeek

Extreme warmte

Theo Dekker, voorzitter bestuur Swim to Fight Cancer Breda, is er duidelijk over. ,,De kwaliteit van het oppervlaktewater in de singels staat al enige weken onder druk door extreme warmte en droogte. Na bestudering van de nieuwe metingen van de waterkwaliteit en de weersverwachtingen voor aankomende week is besloten het event te verplaatsen naar De Kuil in Prinsenbeek,” zegt Dekker. ,,Dit is een zwemplas die als alternatief prima geschikt is. Door de speciaal genomen maatregelen vanuit De Kuil is daar blauwalg niet aan de orde.”