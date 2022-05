‘Tante Joke Brouwers-Bekers (1923-2022) danste door het leven als een prinsesje’

Velen in het Ginneken kenden haar als ‘tante Joke’, terwijl ze niet bekend stond als een allemansvriend. ,,Ze was erg gesloten over haar jeugd. Zo kenden we haar geboortedatum ook niet. Dat wilde ze gewoon niet zeggen”, memoreren Marina Rijkers en Diana van den Steenhoven-Rijkers. ,,Wij kenden Joke en haar man Jo zo’n zestig jaar. Ze waren beste vrienden van onze ouders. Wij woonden in ’s-Hertogenbosch en er werd regelmatig afgesproken. We kenden de familie via de verhalen van Joke.”