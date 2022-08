Tegen middernacht is het Vueltaparcours in Breda nog niet autovrij

Burgerpei­lin­gen in Alp­hen-Chaam en Baar­le-Nas­sau: wat gaat er goed en wat kan er beter?

ALPHEN-CHAAM/BAARLE-NASSAU - Wat gaat er goed en wat kan er beter? Dat onderzoeken Alphen-Chaam en Baarle-Nassau de komende weken. Via een steekproef ontvangen ongeveer 3000 inwoners per gemeente een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen.

17 augustus