Tekort aan vrijwilligers nekt Chaams heemkundekring: ‘Eigenlijk was er altijd weinig respons’

CHAAM - Heemkundekring Ledevaert in Chaam stopt er na 52 jaar mee. Het museum met Chaamse historie houdt daarom uitverkoop - al is zeker niet alles te koop. ,,Dit blijft bewaard voor het nageslacht.”

,,Er zijn te weinig bestuursleden en vrijwilligers”, zegt Edgar van Oord. Hij was bestuurslid van heemkundekring Ledevaert van 1973 tot 2013. Zaterdagochtend verkocht hij de spulletjes van het heemkundemuseum dat gevestigd is in het cultureel centrum aan de Gilzeweg. Er is van alles te koop, variërend van naaimachines tot koekblikken. Marleen en Resie kijken rond. Van Oord geeft hen een boekje over vroeger mee.

Ook het harmonium van koster Cor is in de aanbieding. De burgemeesterszetel en de ambtsketen van de eertijdse gemeente Chaam zijn niet te koop. ,,Die blijven bewaard voor het nageslacht”, zegt Van Oord. De laatste aanwinst is een bord met inscriptie, een cadeau van het Brabants Heem bij het gouden jubileum van de kring.

Opheffing doet pijn

Ledevaert gaat samen met de Alphense heemkundekring ‘Carel de Roy’. Voorzitter Maartje Weterings stapt over naar het bestuur in Alphen. Van Oord: ,,Binnen die Alphense heemkundekring komt er een werkgroep voor het heem in Chaam. Daardoor is de continuïteit van het Chaamse heem gewaarborgd.”

De opheffing doet Van Oord pijn. Ledevaert organiseerde veel mooie activiteiten zoals de jaarlijkse kalender, een tentoonstelling over de bevrijding en fotoexposities. ,,Maar er was eigenlijk altijd weinig respons”, vertelt Van Oord. Heroprichting in de toekomst ziet hij daarom niet gebeuren. Van Oord: ,,Ik hoop wel dat het heemkundig besef in Chaam blijft bestaan.” Hij citeert daarbij de woorden van de dichter Bilderdijk: ‘In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal.’

Aanstaande vrijdagavond tijdens de Moonlightshopping en zaterdagochtend is het museum nog geopend voor kopers. Daarna sluit het museum voorgoed zijn deuren. Een selectie uit wat overblijft wordt opgeslagen op de zolder van het cultureel centrum.