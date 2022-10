Teteringen ziet niets in aanpassen voorrang Hoolstraat: ‘Het is een ramp’

Het Hofpad is een doodlopend straatje, dat heel onoverzichtelijk uitkomt op de Hoolstraat. In theorie heeft het verkeer dat rechts uit het pad komt voorrang, maar de praktijk is weerbarstiger: met name fietsers worden over het hoofd gezien.

Daarom wil de gemeente Breda de kruising aanpassen: niet het Hofpad, maar de Hoolstraat krijgt voorrang. Slecht idee, vinden omwonenden. Het leidt er volgens hen onder meer toe dat het sluipverkeer dat via de Hoolstraat de Oosterhoutseweg probeert te omzeilen alleen maar harder gaat rijden. Vooral in de ochtend gebruiken met name jongeren het Hofpad om naar school te fietsen. ,,Dan is het een ramp’’, zegt Wim van Noort uit Teteringen.

Quote Het gaat er om dat de verkeers­snel­heid in héél de Hoolstraat wordt afgeremd. Wim van Noort, bewoner Teteringen Net als drie andere dorpsgenoten sprak hij tijdens een hoorzitting van de Adviescommissie Bezwaarschriften van de gemeente Breda. Dat is omdat ze willen voorkomen dat het besluit om de voorrangsituatie te veranderen wordt doorgezet.

De situatie bij het Hofpad staat eigenlijk symbool voor alles wat er onveilig is aan de Hoolstraat, blijkt uit de bijdrages van de Teteringenaren. Het wijzigen van de voorrang voor dit ene zijstraatje maakt het probleem er wat hen betreft niet kleiner op. ,,Het gaat er om dat de verkeerssnelheid in héél de Hoolstraat wordt afgeremd’’, aldus Van Noort.

Halve oplossing

Quote Het is geen optie als je kijkt naar de hiërarchie van de straat. Verkeerskundige gemeente Breda Tegelijkertijd is het volgens de bewoners verstandig iets te doen aan de metershoge heg, die het zicht op de kruising belemmerd. Dat laatste gaat niet gebeuren, laat een verkeersdeskundige van de gemeente weten: ,,Het snoeien van een heg die er al zo lang staat is slechts een halve oplossing.’’ Ook waarschuwingsborden bieden geen oplossing: ,,Valt dat wel genoeg op?’’

Het voorstel om in de Hoolstraat haaientanden aan te leggen, zodat op het wegdek is te zien dat er voorrang moet worden gegeven, wordt ook afgewimpeld. ,,Het is geen optie als je kijkt naar de hiërarchie van de straat’’, aldus de verkeerskundige.

Anders gezegd, het is niet logisch dat er in een doorgaande weg van honderden meters lang en met allerlei straatjes van rechts opeens haaientanden opduiken.

Bron van alle problemen

Volgens bewoner Martijn van de Hul is de Hoolstraat zélf ‘de bron van alle problemen’. Voor de verkeerskundige is dat reden de hand in eigen gemeenteboezem te steken: ,,Misschien hebben we niet genoeg nagedacht, toen we het eenrichtingsverkeer in de Hoolstraat enkele jaren geleden hebben omgedraaid.’’

Om daaraan toe te voegen: ,,De gemeente is nog niet klaar met de Hoolstraat.’’