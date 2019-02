Therapie voor teckel Tekk vergoed door slechte fokker

Gedupeerde eigenaar na brand in Syrisch restaurant in Breda: ‘Wat is jullie brandweer snel’

10 februari BREDA - In het Syrische restaurant Bloem van Damascus aan de Ginnekenweg in Breda heeft zaterdagavond een flinke brand gewoed. De appartementen erboven en ernaast waren tijdelijk ontruimd en de straat was enkele uren afgezet. Toch lijkt de schade mee te vallen. Eigenaar Ibrahim Alzoubi is de brandweer eeuwig dankbaar: ‘als ze niet zo snel waren geweest, was het restaurant weg’