Thijs (25) zingt op tv voor miljoenen Chinezen

video Chippendales als bronstige halfgoden op het podium in Breda

10:18 BREDA - Harde beats en enthousiast joelende meiden in de leeftijd van 16 tot 86 jaar. Misschien met uitzondering van het kindermatinee, is er geen act die een theaterzaal zó kan doen gillen. The Chippendales are in town.