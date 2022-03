Tien dagen voorjaarskermis bij Breepark

Ambitieuze barbier Furkan biedt klanten all in-verzorging: ‘Potje poolen voor wie moet wachten’

BREDA - Met de zaak van Furkan Dagli in de Groenstraat in Prinsenbeek is het dorp sinds begin dit jaar een barbier rijker. De kersverse Beekse ondernemer houdt er een bijzonder concept op na, waarbij hij zijn klanten ook buiten de kappersstoel in de watten legt.

10:27