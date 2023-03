Tiener gewond bij steekpartij in Breda

Vrouwen Topklasse Vrouwen DSE overklast door ‘te laag geklas­seerd’ DTS Ede

DSE was kansloos op bezoek bij DTS Ede. De thuisploeg was simpelweg een maatje te groot voor DSE, dat werd ook in de score uitgedrukt: 6-0. ,,We hadden niets in te brengen.”