Tieners voor rechter omdat ze na 22.00 uur zaten te schommelen: ‘Waar gaat dit over?!’

Subsidie voor scouting in Breda is wederom afgewezen

10:03 BREDA - De subsidieaanvraag van de scouting in Breda is wederom door het stadsbestuur afgewezen. De twaalf scoutingclubs (1.100 leden), verenigd in de stichting Belangenbehartiging Scouting Breda, hadden voor het jaar 2020 een bedrag gevraagd van 45.000 euro. De scouting ligt al langer in de clinch met het stadsbestuur over de subsidie, de aanvraag over 2019 was ook al afgewezen en eerder diende er zelfs een rechtszaak.