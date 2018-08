Tientallen boetes voor bestuurders met telefoon in hand bij dodelijk ongeluk A58

Waarom doen mensen dit?

Klinisch psycholoog Jan Derksen, als hoofddocent verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, legt uit waar dit gedrag vandaan komt. ,,We zijn helemaal geobsedeerd geraakt door onze telefoons. Dat heeft ons narcistischer gemaakt. Schaamtelozer. De technologie van nu heeft nog geen normen en waarden, waardoor impulsieve types niet meer nadenken voor ze iets op Facebook plaatsen. Met alle gevolgen van dien.”



Dat gedrag is niet helemaal nieuw. ,,De mens geniet van andermans ellende, dat is al honderden jaren zo”, aldus Derksen. ,,In de Middeleeuwen beschouwden de mensen een ophanging in het dorp als een dagje uit. Een dodelijk gevecht tussen gladiatoren werd vroeger door tienduizenden mensen bezocht. Geweld, narigheid en ellende trekt de mens aan. Hoe triest ook.”