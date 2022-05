Tientallen kilo's harddrugs onderschept in vrachtwagen in Breda, Britse chauffeur (45) opgepakt

Het harde leven achter de muren van Den Hey-Ac­ker: ‘Ze spuugden in het eten van mijn zoon’

Na de recente uitbarstingen van geweld in Den Hey-Acker doet Marian een boekje open over het leven achter de muren van de Bredase jeugdgevangenis. Haar 16-jarige zoon Jeroen zat er. ,,Het was daar niet veilig voor hem, ik had er echt nachtmerries van.’’

10 mei