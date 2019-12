Tiësto (50) blijft bezig: nieuwe track heet ‘Blue’

Eis: 18 maanden cel voor aan ghb verslaafde Bredanaar voor gooien of schudden met baby

15:44 OUDENBOSCH/BREDA - De 29-jarige M.M. uit Breda zou de vijf weken oude baby van zijn vriendin in Oudenbosch in de lucht hebben gegooid en zo hard heen en weer hebben geschud dat het bloedingen opliep aan het hersenvlies en netvlies. Tegen de man is vrijdag bij rechtbank in Breda bij verstek achttien maanden cel geëist.