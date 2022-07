Tiësto steunt 160 Bredase jongeren met donatie aan Jeugdfonds

met videoBREDA - Niet alleen houdt Breda van Tiësto, andersom is de wereldberoemde dj zijn geboortestad evenmin vergeten. Daarom deelde hij vrijdag in de Nieuwe Veste een cheque uit aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda.

Elke stad verdient een held en in Breda is dat als sinds jaar en dag dj Tiësto, oftewel Tijs Verwest. De stad benoemde hem in 2017 zelfs tot ereburger en daar is burgemeester Paul Depla nog steeds best trots op. ,,We zijn een stad van dj’s en daar ben jij de grondleger van. Je bent een voorbeeld voor andere dj’s én voor aanstormend talent in het algemeen.”

Breedbeeld tv

Talent dat Tiësto nu dus ook financieel steunt met een geldcheque ter grote van een bescheiden breedbeeld tv. Hiermee kunnen straks 160 jongeren tussen de 18 en 21 jaar blijven sporten, zingen en dansen via het Jeugdfonds. Voor het zover is laat eerst de Ghislaine Dance Company zien wat ze in huis hebben. Bedreven swingen de dames op erop los en switchen hierbij moeiteloos tussen verschillende muziekgenres.

Hierna volgt er een masterclass schoppen en slaan van wereldkampioen MMA Pieter Buist. Een persoon die als kind van een alleenstaande moeder opgroeide in het Hoge Vucht van de jaren 90. Een tijd zonder jeugdfonds en die Buist zich vooral herinnert als rusteloos. ,,Ik moest alles op mijn eigen houtje uitzoeken. Op een gegeven moment dacht ik: word ik Pablo Escobar of de beste vechter ter wereld?”

Plekje in mijn hart

Tot slot is er dan de overhandiging van het cadeau van Tiësto. Speciaal voor piepjonge meerderjarigen, want die worden nog wel eens vergeten bij dit soort subsidies. De dj zegt verder niet vaak meer in de stad te zijn, maar dat het gevoel van thuiskomen altijd is gebleven. ,,Breda heeft een bijzonder plekje in mijn hart. Ik ben blij dat ik op deze manier Bredase jongeren ondersteun en heb zin om weer als vanouds een Bredaas feestje te bouwen.”

Volledig scherm Tiësto schenkt 50.000 euro aan Jeugdfonds Sport & Cultuur. © videostill