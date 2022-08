Timo W. rekent één item af uit vol winkelkarretje: 'Wilde geld sparen om mijn kind weer te zien’

Streefbe­drag voor ‘mooiste afscheid’ van Fenna (9) die op Franse camping verdronk gehaald

In een dag tijd is het streefbedrag van een inzamelingsactie gehaald voor de Bredase Fenna (9) die in een Frans zwembad omkwam. Sinds de eerste donatie donderdagochtend is er 20.000 euro opgehaald voor ‘het mooiste afscheid dat ze maar kan krijgen’.

4 augustus