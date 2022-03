Topdrukte bij de wasstraat door saharazand: ‘Je kunt niet bepalen wat er uit de lucht komt vallen’

Volgens Leon van Stippent, operationeel directeur bij Anac Carwash, is dit laatste redelijk juist. ,,Het zand is vooral vies en komt overal tussen, maar ik denk dat pekel schadelijker is.” Volgens hem zorgt het poederachtige zand ongeveer een keer per jaar voor problemen in Nederland en dus voor goede zaken voor Anac.



Volgens Stippent was de wasstraat het hele weekend zo goed als ‘volgeboekt’ en ook voor de komende week verwacht hij nog bovengemiddelde drukte. ,,Het beste kunnen mensen aan het einde van de dag komen, dan hoef je nooit lang te wachten.” Niet geheel onverwachts raadt Stippent automobilisten namelijk wel aan om gebruik te maken van zijn wasstraten. Een tuinslang wint het volgens hem nu eenmaal nooit van een industriële hoge drukspuit. ,,En mensen die het leuk vinden om zelf te boenen kunnen altijd terecht in onze wasboxen met hoge druk.”