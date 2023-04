Topdrukte voor pastoors: ‘Met Pasen is de Heer opgestaan, maar wij zijn gevloerd’

column De A27 wordt een bouwput van jewelste en dan kan je af en toe maar beter thuiswer­ken

Als de A27 straks verbreed wordt, zitten we met een bouwput in deze regio. Wie zich daar nog geen voorstelling bij kan maken, moet eens door Duitsland rijden. Baustelle na Baustelle. Met z'n allen op een slakkengang de trechter in. Dus hoopt Rijkswaterstaat dat we thuiswerken, iets meer dan nu.