Toplocatie in Haagse Beemden: ‘Als het sneeuwt, is alles schitterend wit’

Vrachtwa­gen lekt gevaarlij­ke stoffen bij grensover­gang Hazeldonk

BREDA - Op een industrieterrein bij grensovergang Hazeldonk in Breda is dinsdagavond een container van een vrachtwagen gaan lekken. De brandweer ging ter plaatse, omdat het om een gevaarlijke stof ging. Volgens een woordvoerder ging het om een kleine lekkage, waarbij enkele druppels vloeistof vrijkwamen. Er was geen gevaar voor de omgeving.

26 juli