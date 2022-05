Tortelduiven uit Boer Zoekt Vrouw mogen zich eindelijk uiten: ‘Hans is gewoon een prachtman’

Opvang voor Oekraïners in de Baronie nog niet vol: bijna 120 plekken nog onbezet

BREDA - De opvanglocaties in de Baronie zitten nog niet helemaal vol. Er verblijven in deze regio nu 713 vluchtelingen uit Oekraïne, er is plek voor 930 vluchtelingen. Er komen wel nog steeds dagelijks nieuwe mensen bij in de diverse opvanglocaties. Maar niet meer zo massaal als een aantal weken terug. Er zijn ook vluchtelingen die vertrekken uit de gemeentelijk opvangcentra.

13 mei