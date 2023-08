Treinen van en naar Breda rijden weer na systeemstoring: ‘Excuses voor het ongemak’

binnenkijken Dit zie je niet op Funda: zo ziet het El­vis-huis in Breda er écht uit

BREDA - Wat ooit begon als een bezoek aan Graceland mondde voor Jimmy Prins uit in een 20-jarig bouwproject. Nu staat zijn Graceland Breda te koop voor 2,5 miljoen euro. Met pijn in het hart, want de kopie van het kasteel van The King is nog niet af. Een exclusief inkijkje.