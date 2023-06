Trommelaar Richi is bekend in Breda maar: ‘Ik hoop nog altijd op een doorbraak’

Vijf verdrin­kings­do­den in ruim drie weken in Brabant: is natuurwa­ter wel veilig?

In ruim drie weken tijd zijn er maar liefst vijf mensen om het leven gekomen in een waterplas of rivier in Brabant. Hoe veilig is het eigenlijk om in de natuur te zwemmen? En waar moet je op letten als je toch het water in gaat? ,,De watertemperatuur is nog laag, zelfs een geoefende zwemmer kan daardoor kramp krijgen.”