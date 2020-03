Trouwstoet veroorzaakt chaos in Breda, 40 feestgangers op de bon

Handhavers zagen rond 16.00 uur hoe een trouwkoets het Valkenbergpark in reed. Niks mis mee, want dat gebeurt wel vaker. Wat echter wel opvallend was, waren de vele auto’s die de koets volgden. ,,Het Valkenbergpark is een voetgangersdomein waar zonder ontheffing geen gemotoriseerd verkeer mag komen”, aldus handhaving.



De stoet reed tegen het verkeer in om het park te kunnen betreden, om vervolgens de voertuigen hinderlijk en gevaarlijk te parkeren. Meerdere mensen hebben hier bij de politie melding van gemaakt. De feestgangers zijn aangesproken en op de bon geslingerd. In totaal zijn er veertig bekeuringen uitgeschreven voor het veroorzaken van gevaar of hinder, het niet volgen van de juiste rijrichting en het rijden in het voetgangersdomein.