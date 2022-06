Twee auto's verloren bij brand in Breda

Meer samenwer­king uitgangs­punt bij nieuwbouw De Griffioen: ‘Deze zomer begint de sloop’

PRINSENBEEK - Een kleurenexplosie spat van het plafond in de aula De Griffioen in Prinsenbeek. Ter ere van het 50-jarig bestaan van de basisschool verfden leerlingen de plafondplaten. Hoe vrolijk het resultaat ook, ze verhuizen niet mee naar de nieuwbouw. Het mozaïekkunstwerk aan de buitengevel wél: ,,De griffioen is de schatbewaarder van onze kinderen, die móet blijven.”

