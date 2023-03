Twee Belgische titels en Europese ervaring: HC Breda leert nog iedere week van Marijke Verberne

Het gaat de hockeysters van Breda voor de wind dit jaar. Met een derde plek doen ze vol mee voor promotie in de overgangsklasse. Daarbij komt de ervaring van een speelster zeer goed van pas. Want met Marijke Verberne heeft HC Breda een tweevoudig Belgisch kampioen binnen, met Europese ervaring. ,,Het was een soort avontuur.”

Waar in het vrouwenhockey de teams de laatste jaren gemiddeld jonger zijn geworden, daar heeft Breda nog altijd Marijke Verberne in hun midden. Met 34 lentes trekt zij de gemiddelde leeftijd van de ploeg uit de overgangsklasse aardig omhoog, maar aan stoppen denkt ze nog niet.

Tegenwoordig ben je aardig ‘op leeftijd’ als je na je dertigste nog in een eerste elftal speelt. Maar Verberne laat zien dat ze het nog steeds kan. Opgegroeid in Eindhoven, woont ze nu alweer enkele jaren met haar vrouw Angelique en twee kinderen in Goirle. En ze hockeyt dus nog altijd in Breda, eerst bij Push en daarna bij de stadsgenoot.

,,Ik kwam in 2015 bij Push in de hoofdklasse. Ik heb vier jaar bij Push gespeeld en heb twee degradaties meegemaakt. Ik werkte als accountant, dus in de middag trainen ging niet. Inmiddels was ik ook getrouwd, toen ben ik gestopt. Daarvoor speelde ik bij Oranje-Zwart en Antwerp. Tweemaal ben ik Belgisch kampioen geweest. ”

Belgisch avontuur

,,In België is het nog steeds meer een elitesport", blikt Verberne terug op haar jaren bij Antwerp. ,,Hier is het al meer als de gemiddelde voetbalclub, maar daar zie je op zondagmiddag de champagne aan de kant. Het leuke was dat de cultuur anders is, het was een soort avontuur. Het is leuk om voor de prijzen te spelen en ook Europees, dat maakte ik in Nederland niet mee. Het is niet dat ik daar hockeyend iets heb geleerd."

Quote We hebben een minder ervaren ploeg dat vorig jaar, maar we doen nog volop mee

Toch gebruikt ze haar ervaringen nog steeds, maar nu dus bij Breda. ,,Ik geef mijn ervaring nog steeds door. We hebben een jong team, maar wel meiden met talent. Die kunnen nog veel leren, zowel in het veld als daarbuiten.”

Van Push naar Breda

Na haar buitenlandse avontuur en de jaren Push koos Verberne dus voor de eeuwige rivaal Breda. ,,De coach kende ik zelf niet van Push. Maar Kiki van der Kreek en Anne-Fleur Nuiten wel, daar had ik nog contact mee. Drie maal trainen in de week was teveel geworden. We hebben een hartstikke leuk team, al loop ik er ook weer niet de hele week rond nu ik twee kinderen heb. Ik vind het spelletje wel nog steeds leuk. Zo lang ik goed mee kan en het kan combineren, is er niet een reden om te stoppen.”

Met Breda gaat ze nog door, in de winterstop was er onder meer een teamweekend in Lissabon. ,,Hoofdklasse wordt het voor mij niet meer, maar ik ga door zolang ik het nog leuk vind, anders stop ik. We hebben een minder ervaren ploeg dat vorig jaar, maar we doen nog volop mee. Uiteindelijk wil ik weer eerste of tweede worden, lukt het nu niet dan volgend jaar. Constanter worden is nu de uitdaging.”

Volledig scherm Marijke Verberne © Pix4Profs/ Gino van Outheusden