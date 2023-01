Twee doden in auto spookrijder, één dode in andere auto bij ongeval op A16 bij Prinsenbeek

De fatale botsing gebeurde rond 23.25 uur voorbij de afslag Breda en Prinsenbeek, in de richting van Hazeldonk. In beide auto's zaten drie personen. Twee mensen die in de spookrijdende auto zaten, zijn overleden. De derde persoon raakte gewond. In de andere auto is één persoon omgekomen en bezweek ook de hond aan zijn verwondingen. Twee anderen raakten gewond.