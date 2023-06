Twee maanden vertraging werk Nieuwe Mark door op maat gemaakte betonconstructie

Wie vermoordde Oma Mok in Breda? Konden die tegeltjes maar praten

BREDA - Dertig jaar geleden stierf Oma Mok, vermoord in het Chinese restaurant van haar zoon. Drie jonge vrouwen en drie jonge mannen werden meermaals veroordeeld, tot aan de Hoge Raad toe, maar nog steeds doet het OM onderzoek. Experts spreken van een rechterlijke dwaling. ,,Dit is een dieptepunt in de Nederlandse rechtspraak.”