Twee mensen gewond bij steekpartij Klein-Zundert

Waalwij­kers blijven vastzitten voor doodschie­ten Bredase man in Helvoirt

DEN BOSCH/HELVOIRT - De twee Waalwijkse mannen van 20 en 24 jaar die dinsdag werden aangehouden in het onderzoek naar de gewelddadige dood van een 68-jarige Bredanaar in Helvoirt, blijven langer vastzitten. Justitie meldt nu ook dat de man is neergeschoten.

9 september