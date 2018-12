Twee scholieren onwel bij gedrang in rij voor café; feest afgelast

VVD Breda vindt parkeerga­ra­ges maar vieze visite­kaart­jes

10 december BREDA - Vies, verouderd, met uitwerpselen op de parkeerdekken en in de liften. Het Bredase VVD-raadslid Daan de Neef is ontevreden over het onderhoud van de Bredase parkeergarages. Met name over De Barones aan de Nieuweweg is hij slecht te spreken: ,,Dit is geenszins de ervaring die we als Breda aan bezoekers willen meegeven.’’