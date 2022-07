Uitblinker Pepijn (17) uit Bavel slaagde cum laude en gaat studeren op Oxford University

Kamperen op 7 minuten van je huis: ‘Molenschot is niet minder mooi dan de Costa Brava’

Vier op de tien Nederlanders vieren vakantie in eigen land. Dat is iets meer dan vorig jaar. Hoge energieprijzen, de onzekerheid rond corona en de drukte op Schiphol spelen een rol. En: ,,We zijn hier dolgelukkig.’’

13 juli