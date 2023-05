Ulvenhart Klassiek al tien jaar populair bij liefhebbers: ‘In natuurlijke omgeving genieten van muziek’

Meterslan­ge rij bij Bredase spelwinkel voor nieuwe Zel­da-ga­me: ‘Ik wacht al ruim 6 jaar op dit vervolg’

BREDA - Terwijl de winkels in Breda ’s ochtends rustig hun reclameborden buiten zetten, is het bij Game Mania een drukte van jewelste. Buiten staat een meterslange rij en in de winkel zelf is het ook druk. Heeft allemaal te maken met de nieuwste Zelda-game.