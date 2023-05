Ulvenhouts luchtalarm verkast over twee weken naar nieuwe locatie

Man valt door dak van werkplaats naast tankstati­on in Ulvenhout: ‘Hij had een engeltje op zijn schouder’

ULVENHOUT - Bij toeval waren maandagochtend twee mannen aan het werk in de loods naast een tankstation in Ulvenhout. Zij zagen hoe een man daar recht door het dak viel, op een auto. ,,Ik vraag me af iemand hem had gehoord als het rolluik dicht was.”