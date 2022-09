Urgente vermissing in Breda: politie zoekt naar jongen (15)

update met video Twee steekinci­den­ten tijdens onrustige stapavond in Breda, één slachtof­fer had een celstraf openstaan

BREDA - In het centrum van Breda zijn in de nacht van zaterdag op zondag vlak bij elkaar twee steekincidenten geweest. In het begin van de nacht gebeurde dit op de Havermarkt en enkele uren later op de Vismarktstraat. Beide slachtoffers liggen in het ziekenhuis en zijn buiten levensgevaar. Eén van hen had nog een celstraf openstaan.

