Van bloemschikken tot kickboksen, Bredase jeugd geniet op Brakkenfestival

Vakantie­kwes­tie: waar laat je de kids als jijzelf moet werken? ‘Noodge­dwon­gen onbetaald verlof’

BREDA/BAARLE-NASSAU - Zomerkamp, oppasoma of tóch een plekje op de bso bemachtigd? De schoolvakantie is voor veel werkende ouders een issue: waar laat je de kids als jijzelf moet werken? Deze ouders nemen apart van elkaar vrij, zetten onbetaald verlof in of laten de kinderen met anderen op vakantie meegaan.