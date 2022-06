Van GoghLoop: knallen door een Zundert waar het bestwel warm is

ZUNDERT - Hij heet Lode Vermeulen, is vijf jaar, deed zaterdag in Zundert voor het eerst in zijn leven mee aan de Van GoghLoop en won meteen een trofee. Hoe vet is dat? ,,Nou gewoon", vindt hij zelf.

Het is zaterdag, eind van de middag. In een zonnetje dat zelfs om 18.30 uur voor hardlopers eigenlijk nog wat te warm is, klinkt een schot. Daar gaan ze, de deelnemers van de vijf kilometer. Sprintend door de Molenstraat in hartje Zundert.

Deelnemers

De Zundertse Van GoghLoop. Even graaft voorzitter Jac van Nispen in zijn geheugen. ,,Hoeveel ehm", dan valt hem binnen. ,,Aan de wandeling vandaag deden een stuk of 350 mensen mee.” De hardlopers, die pas tegen de avond starten voor de 5, 10 of zelfs 25 kilometer? ,,Tegen de 300.” En de kinderen, van wie Lode er één was? ,,Ongeveer 100.”

Al met al in totaal minder dan voorgaande edities, zegt Van Nispen. Jammer: ,,Maar de concurrentie is groot. Er is verschrikkelijk veel te doen dit weekend. Bovendien wisten we pas heel laat dat de Van GoghLoop door kon gaan. Waar we gewoonlijk in november beginnen met de voorbereidingen, konden we het dit jaar, na corona, pas in maart oppakken.”

‘Go, go, go!’

Dat, in combinatie met VV Zundert dat uitgerekend dat deze zaterdag activiteiten heeft vanwege het 90-jarig bestaan, heeft allemaal, vermoed hij, gevolgen gehad voor het aantal deelnemers. Maar niet voor de sfeer, integendeel. Met het gezicht in de zon, hangend over de dranghekken, moedigt publiek de hardlopers aan. ,,Kom op!", ,,Gogogo!”

Lode loopt intussen met ouders en met beker naar huis. Derde werd hij bij de jongens tot en met vijf jaar. Een prestatie voor wie bedenkt dat hij 's ochtends ook al gevoetbald had met de Moerse Boys. Zijn ouders zijn trots, Lode zelf aarzelt. Oké, mooi zo'n beker: ,,Maar mijn broer heeft twee trofeeën.” Tja, zo blijft er altijd iets om na van te dromen. Volgend jaar? Volgend jaar doet Lode gewoon weer mee. Misschien wint hij dan wel een tweede beker.

Volledig scherm Lode Vermeulen met zijn trofee. Hij werd bij de Van GoghLoop in Zundert derde bij de jongens tot en met vijf jaar © Edine Wijnands