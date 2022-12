Van ‘krot’ uit 1860 naar huis met mix van Engelse en Thaise cultuur in Zundert

Pratende kerstboom keert terug in Prinsen­beek: ‘Kan niet ontbreken na hype vorig jaar’

PRINSENBEEK - De media stonden vorig jaar in de rij voor de pratende kerstboom in Prinsenbeek. Die trok zoveel bezoekers in coronatijd, dat de boom - tijdelijk - het zwijgen werd opgelegd. ,,Onze boom was een hype, dat vergeten we nooit meer.”

2 december