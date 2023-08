Van Thailand tot Noorwegen: op deze plekken in de wereld is de 076-fiets geweest

Niet in de super maar in het veld, aardbeien plukken is nog steeds geliefd vakantie­baan­tje in Prinsen­beek

PRINSENBEEK - Waar veel kwekers aardbeien plukken met arbeidsmigranten, daar zweert Van Haperen in Prinsenbeek bij scholieren en studenten. ,,Het is een begrip in het dorp. Ouders van jongeren hebben hier ook gewerkt.”