Van wie de wietplanten zijn? Dat zegt Delano niet: ‘Ik wil niet achterom hoeven kijken’

Helaas voor Delano is het een dergelijke alternatieve betalingswijze die hem van de regen in de drup helpt. Want hier zit hij dan, tegenover de rechter. In Delano’s Tilburgse appartement trof de politie in oktober 2020 234 hennepplanten aan. Tijdens het leegruimen van de illegale wietkwekerij blijkt dat de gebruikte stroom afgetapt wordt buiten de meter om.