Veel schade aan auto na brand in Breda

vluchteling over de vloer ‘It is Friday, and we have wine!’: langzaam vormen we steeds meer één gezin

Toen ik twintig jaar geleden in Breda kwam wonen, voelde ik me behoorlijk verloren. Ik kende de weg niet, zag nergens bekende gezichten. Bijna iedereen die ik kende, woonde 150 kilometer verderop. Hoe het voor onze huisgenoten moet zijn, in een onbekend land, in een vreemde stad, kan ik me bijna niet voorstellen.

4 juni