Veelbesproken weekendbus azc Gilze blijft rijden, maar tussenstops na Rijen geschrapt

GILZE - De veelbesproken weekendbus lijn 130 rijdt vanaf het weekend van 14 en 15 januari volgens een nieuwe dienstregeling. De busroute vanaf het azc in Gilze stopt in de weekenden niet langer tussen het treinstation in Rijen en de eindbestemming in Breda.

Lijn 130 rijdt in de weekenden voortaan van het asielzoekerscentrum naar het station in Rijen. ,,Vanaf dat punt gaat de reis direct en zonder tussenstops naar Breda Station en weer terug”, meldt vervoersbedrijf Arriva.

De gewijzigde dienstregeling van de NS in december 2022 is de reden voor de veranderingen op lijn 130. de vertrektijden van de treinen vanaf station Gilze-Rijen zijn in de weekenden teruggegaan van een halfuurdienst naar een uurdienst. Lijn 130 kan daardoor niet meer goed aansluiten op de trein van en naar Tilburg en op de trein van en naar Breda.

Doordeweeks verandert er niets. De vertrektijden en de route blijven hetzelfde. Lijn 130 stopt dan wel tussen station Gilze-Rijen en station Breda. Reizigers vanuit Gilze en Rijen kunnen met die streekbus dan ook uitstappen op bijvoorbeeld Minervum, Breepark en het centrum van Breda.

Ophef

Ruim een jaar geleden leek de weekendbus tussen Gilze en Breda nog helemaal geschrapt te worden. Arriva maakte halverwege 2021 bekend om vanaf begin 2022 buslijnen te willen schrappen in Gilze en Rijen. Het plan was lijn 130 niet meer te laten rijden in het weekend, terwijl lijn 131 (Tilburg-Gilze-NS-Rijen) vervangen zou worden door een schoolliner die twee keer in de ochtendspits en twee keer in de middagspits rijdt.

Dat zou betekenen dat er in het weekend geen busverbinding meer zou zijn vanuit het azc of Gilze met Rijen (Breda) of Tilburg. Lijn 131 verdween, maar de weekendbus bleef dankzij een jaarlijkse bijdrage van het COA en een financiële inspanning van de gemeente Gilze en Rijen rijden.