Verbaasde reacties op vertrek Amphia-baas: ‘Eerder een saai imago dan van een rokkenjager’

Inhoud vaten drugsafval in woonwijk Breda zeer giftig: ‘Je moet er niet aan denken dat er een lekkage ontstaat’

BREDA - Een bestelbusje vol drugsafval midden in een woonwijk in Breda parkeren. Het klinkt als een risicovolle onderneming en dat is het ook. Als de vaten niet zo goed waren afgesloten, had het anders kunnen lopen. Het afval kan volgens expert gevaarlijke stoffen Leon van Zoggel veel schade aanrichten.

20:36