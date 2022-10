Verbazing in Breda over springlevende bezwaarcommissie: ‘Ambtenaren zeggen dat ie is afgeschaft’

Verbaasd was SP-fractiechef Inge Verdaasdonk, toen ze las dat er gemeenteambtenaren zijn die zeggen dat de bezwarencommissie van Breda niet meer bestaat. Ze baseert zich op notulen van een overleg waarbij diverse welzijnsorganisaties deze zomer hun licht lieten schijnen over de ‘alledaagse praktijk van het sociaal domein in Breda’.

Onduidelijkheid

Daarbij is ook gepraat over de bezwarencommissie. Volgens de notulen was er ‘onduidelijkheid over het wel of niet bestaan’ van deze instantie. Erger nog: een leidinggevende van de gemeente liet weten ‘dat deze commissie inderdaad sinds twee jaar niet meer bestaat’.

Quote Verbaasd dat is verteld dat de bezwaar­schrif­ten­com­mis­sie te duur was en dus is afgeschaft. Inge Verdaasdonk, fractievoorzitter SP Breda Voor Verdaasdonk is dat moeilijk te verteren. Bijna op de kop af twee jaar geleden heeft de socialiste bijna in haar eentje weten te voorkomen dat de adviescommissie in zijn oorspronkelijke vorm zou worden afgeschaft. Die ingreep was onderdeel van een bezuiniging, maar Verdaasdonk ging daar, met succes, pal voor liggen: de adviescommissie kon op de oude voet verder.

,,Wij waren dan ook verbaasd te horen dat er tegen inwoners en hulpverleners in de stad is verteld dat de bezwaarschriftencommissie te duur was en dus is afgeschaft’’, schrijft de SP-fractiechef in een brief aan het college.

Enig idee

Ze wil daarom een antwoord op de vraag hoe het zo ver heeft kunnen komen. En wat Verdaasdonk misschien nog wel belangrijker vindt: ‘heeft het college enig idee hoeveel mensen onterecht is verteld dat ze niet meer bij de bezwaarschriftencommissie terecht kunnen?’

Ook wil ze weten of deze mensen alsnog bij de commissie kunnen aankloppen, die ondanks alles nog gewoon aan het werk is.