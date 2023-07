‘Verbied mobieltjes in al het onderwijs’, maar basisscholen willen zelf regels bepalen

In de rij voor de S­tint-vergoeding? ‘Ik gebruik ’m in de tuin, als elektri­sche kruiwagen’

STEENBERGEN/BREDA - Nederland telde zo’n drieduizend Stints ten tijde van het dodelijk ongeluk in 2018. Die eigenaren kunnen nu in aanmerking komen voor een compensatie van maximaal 12.000 euro per elektrische bolderkar. In West-Brabant staat niet iedereen in de rij voor de voorgestelde vergoeding. ,,Ik zie dit als bedrijfsrisico.”