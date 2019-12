Verbijstering in Breda na zéér gewelddadige uitgaansnacht: ‘Malloten verzieken het voor de rest’

Drie gewonden door pistoolschoten voor de deur van een café, een knok- en steekpartij én een gemolesteerde taxi-chauffeur: het is een trieste balans van één zaterdagavond in het uitgaanscentrum van Breda. ,,Te absurd voor woorden”, aldus een geschokte Paul Depla, burgemeester van de stad. ,,Maar voordat we gaan denken en praten over maatregelen, denk ik dat medeleven met de slachtoffers het belangrijkste is.”

Depla is vooralsnog niet van plan om na het incidentrijke weekeinde in zijn stad voor de komende jaarwisseling met rigoureuze noodmaatregelen te komen. In de nacht van dinsdag op woensdag mogen in het centrum cafés in alle categorieën gewoon net als eerdere jaargangen open blijven tot 06.00 uur.

,,We zijn altijd voorbereid op grote evenementen en feestdagen, zoals oud en nieuw. Ik zie geen aanleiding om nu opeens de horeca dicht te houden. Ik denk niet dat je zo moet reageren, wat voorop staat is dat we het veilig moeten zien te houden.”

Eendrachtig samengewerkt

Tot en met maart 2020 is een deel van de binnenstad van Breda al veiligheidsrisicogebied en worden er preventief fouilleeracties gehouden. Wat kunnen Openbaar Ministerie, politie en gemeente nog meer?

,,Je hoopt op basis van nieuwe feiten dat je zo’n periode niet hoeft te verlengen, maar een weekend als dit helpt daar natuurlijk niet bij. Daarnaast is het een kwestie van steeds weer te leren van incidenten”, aldus Depla, die ondanks de ernst van de ongeregeldheden toch ook een lichtpuntje ziet. ,,Het is goed om te zien hoe er ná het schietincident in de Reigerstraat eendrachtig is samengewerkt om de zaak in goede banen te leiden. Door politie, beveiliging en horeca.”

Misschien dat nog intensiever preventief fouilleren van bezoekers aan het centrum een optie is? ,,Daar gaat een burgemeester niet over, dat is aan het OM en de politie. Als zij menen dat daar aanleiding voor is, dan kunnen ze dat doen.”

Quote Het is net als bij de voetballe­rij, een paar malloten verzieken het voor de rest. Paul Depla, Burgemeester van Breda

Van een goede nachtrust was geen sprake bij Depla. En niet alleen omdat zijn stad de naam en faam als bourgondisch uitgaansparadijs op deze manier dreigt te verliezen. ,,Nogmaals, ik lag vannacht vooral wakker van mijn zorgen om de mensen, die het is overkomen. We moeten ervoor blijven zorgen dat mensen zich veilig voelen in Breda. Het is net als bij de voetballerij, een paar malloten verzieken het voor de rest. We moeten duidelijk maken dat er geen plaats is voor hen. Hoe kan iemand het bedenken om met een doorgeladen pistool op zak op stap te gaan? Terwijl hij weet dat het verregaande gevolgen heeft als hij daarmee gepakt wordt. Dat hij nooit meer welkom is in onze stad. Dergelijk gedrag is toch absurd?”

Volledig scherm De cafés De Kapitein en Graanbeurs in de Reigerstraat, de ochtend na de schietpartij. © Sami Kappé